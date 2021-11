Acheter un produit Apple en Turquie, que ce soit un iPhone, Mac ou autre chose, est temporairement indisponible. Cela s’explique par le cours de la livre turque qui chute sévèrement.

Impossible d’acheter un produit Apple en Turquie

L’Apple Store en ligne est toujours disponible en Turquie et les fiches des produits sont accessibles. En revanche, il est impossible d’ajouter un produit au panier puis procéder au paiement. « Actuellement indisponible », indique chaque page quand on essaie d’ajouter un produit au panier.

La livre turque a perdu jusqu’à 15% en cours de journée mardi, pour finalement ramener ses pertes à 10% en fin de journée. Le dollar s’établit autour de 12,80 livres et l’euro à 14,45 livres. Ce plongeon généralisé de la livre turque est lié aux nouvelles déclarations du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Évoquant « un défi historique pour répondre à nos propres priorités », il s’est engagé à poursuivre les baisses des taux d’intérêt pour favoriser les investissements, la fabrication, la croissance et l’emploi. Les marchés en ont conclu que le pouvoir se désintéresse totalement du sort de sa monnaie.

Apple ne dit pas encore quand il sera de nouveau possible d’acheter ses produits en Turquie. Il faut dire que le fabricant n’a pas vraiment le contrôle de la situation ici. D’ailleurs, il est possible que l’affaire traine parce que le président turc a affirmé qu’il ne changerait pas sa politique monétaire et continuerait de résister aux pressions l’enjoignant à relever les taux d’intérêt.