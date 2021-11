Après l’annonce de l’arrêt des serveurs du jeu au Japon, on craignait le pire pour la sortie européenne de Fantasy Life Online, le jeu du studio Level-5. Boltrend Games, qui se charge de la sortie internationale du titre, vient heureusement de confirmer sa date de lancement et ouvre aussi l’accès aux précommandes ! Sorte de patchwork de différents gameplays et de mini-games (loot, craft, exploration, RPG, aventure, micro-gestion), Fantasy Life Online semble disposer de réels atouts ludiques, et l’on se demande si l’impopularité du jeu au Japon ne tient pas avant tout à des mécaniques free-to-play un peu trop prédatrices.

Il ne reste plus qu’à espérer que la version européenne soit un peu mieux calibrée en terme de « pay to win », sans quoi ce Fantasy Life Online pourrait bien subir le même sort qu’au Japon. Fantasy Life Online sera disponible dans l’App Store le 7 décembre prochain. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.