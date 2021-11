Si vous voulez acheter une carte cadeau App Store et iTunes, c’est le moment de le faire en passant par Amazon. Un crédit bonus de 15% vous est proposé pour toute carte d’un montant minimum de 25 euros.

Du crédit en plus avec les cartes cadeaux App Store/iTunes

Vous pouvez choisir une carte cadeau App Store et iTunes d’un montant entre 25 et 200 euros. Si vous payez 25 euros, vous aurez 28,75 euros crédités sur votre compte Apple. Avec 50 euros, le montant sur votre compte sera de 57,5 euros. Pour 100 euros, vous vous retrouvez avec 115 euros à utiliser. Et pour 200 euros, ce sera 230 euros.

Amazon indique que son offre est valable jusqu’au 29 novembre, elle est disponible à cette adresse. Aussi, la carte cadeau doit être validée avant le 13 décembre pour que le crédit bonus soit proposé.

Ces cartes sont utiles pour acheter des applications sur l’App Store et des séries et films sur l’iTunes Store, mais pas que. En effet, le crédit peut également être utilisé pour de nombreuses choses, comme le paiement pour les abonnements iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ et autres. C’est un moyen de ne pas utiliser sa carte bancaire chez Apple. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser la carte cadeau pour acheter un iPhone, un Mac, iPad ou n’importe quel autre produit sur l’Apple Store en ligne.