Le gouvernement français vient de renforcer les mesures dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Etant donné que les études scientifiques ont montré une baisse progressive (mais tout de même assez rapide) de la résistance au virus pour les personnes vaccinées, il a donc été décidé de désactiver les Pass Sanitaires au delà de 7 mois après le second vaccin si la personne n’a pas effectué de vaccin de rappel entre temps (troisième dose).

L’app TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) sera bientôt mise à jour afin de notifier l’utilisateur à l’approche de la date de désactivation du Pass, incitant ainsi à se faire (re)vacciner avec une dose de rappel. Certes, le vaccin n’est pas obligatoire, mais les plus réfractaires à la piquouze auront désormais encore plus de mal à se passer du vaccin : le tests antigéniques ne seront plus valables que pour une durée de 24 h à peine !