Super String (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ne fait même pas semblant de recycler des tas de choses que l’on a vu par ailleurs dans le genre du RPG. Ce jeu du studio sud-coréen Factorial Games Inc. manque un brin d’identité visuelle, ce qui est sans doute dû à un effet patchwork : les héros du jeu sont en effet issus de plusieurs webtoons du studio YLAB, comme Island, Blade of the Phantom Master, Reawakened Man, Terror Man, Neolithic Girl, etc. En revanche, on ne pourra guère reprocher au jeu sa partie technique franchement spectaculaire : les personnages sont très bien modélisés, les coups spéciaux envoient du bois et les cinématiques donnent parfois la fugitive impression que l’on se trouve devant un spin-off de Final Fantasy.



Malheureusement, le gameplay a beaucoup plus de mal à suivre la cadence imposée par cette technique de haut vol. On a affaire en effet à un RPG en ligne ultra basique, avec la possibilité de rameuter dans son équipe le héros d’un autre joueur et des batailles en arènes en PvP. Les différentes actions disponibles lors d’un combat (Attaque, Defense, Spécialiste, Support) ne laissent pas beaucoup la place à la profondeur tactique et il suffira bien souvent de faire gagner quelques levels supplémentaires à nos héros pour passer les quelques ennemis un peu plus coriaces. Bref, c’est assez bourrin dans le genre.

Et puis aussi, TOUT le jeu est rempli de mécaniques free-to-play, à commencer par l’incitation à collectionner les agents (les combattants du jeu), au nombre d’une centaine en tout et pour tout. La beauté ne fait peut-être pas tout…