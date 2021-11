Discord a discrètement proposé une version test de son application Mac pour supporter nativement les Mac M1. Cela permet d’améliorer les performances générales.

Discord en test sur les Mac M1

L’application de Discord pour les Mac M1 est pour l’instant en version alpha (canary). Il faut donc s’attendre à de potentiels bugs lors de l’usage. Viendront ensuite la phase de bêta et la version finale. Mais il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la date de disponibilité. Si vous ne voulez pas patienter, cliquez-ici pour télécharger la version alpha.

Le support natif pour les Mac M1 permet d’améliorer l’expérience générale, plutôt que de faire tourner la version Intel à l’aide de Rosetta. Les premiers retours d’utilisateurs sur Reddit sont d’ailleurs positifs dans l’ensemble. Certains notent malgré tout que tout n’est pas parfait, mais c’est surtout à cause d’Electron (sur lequel s’appuie Discord).

Pour ceux qui ne le savent pas, Discord est une application de messagerie qui touche différents domaines. Le service a notamment du succès chez les joueurs. Mais les jeux vidéo ne sont pas les seuls à attirer du monde. Il y a également des sites, services et autres qui passent par Discord pour faire office de service client, de plateforme de discussion entre membres et plus encore. Au printemps, Microsoft voulait racheter la plateforme pour plus de 10 milliards de dollars, mais le projet est finalement tombé à l’eau.