Le Cyber Monday 2021 a lieu ce lundi et Apple y participe avec des cartes cadeaux jusqu’au 200 euros. On retrouve exactement les mêmes offres que pour le Black Friday.

Le détail du Cyber Monday 2021 d’Apple

Voici donc le détail des cartes cadeaux proposées par Apple pour le Cyber Monday pour tout achat de l’un de ses produits :

iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE : carte cadeau de 50€

AirPods (2e et 3e générations), AirPods Pro et AirPods Max : 75€

Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 : 50€

iPad Pro 11 et 12,9 pouces : 100€

MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini : 100€

iMac 27 pouces : 200€

Apple TV 4K et Apple TV HD : jusqu’à 50€

Beats (Studio3, Solo3, etc) : jusqu’à 50€

Accessoires (Apple Pencil 2e génération, Smart Keyboard Folio, chargeur double MagSafe, lot de 4 AirTags et Magic Keyboard) : jusqu’à 50€

Outre l’offre en elle-même, il y a les conditions qui sont également identiques. Ainsi, Apple impose une limite par client de deux produits par catégorie. À noter par ailleurs qu’il s’agit de cartes cadeaux App Store et iTunes. Son crédit peut être utilisé pour l’App Store, l’iTunes Store et divers services/abonnements (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Livres, iCloud, etc).

L’offre d’Apple a lieu aujourd’hui depuis cette adresse, il ne faut pas trainer. Vous pouvez également trouver d’autres offres depuis cet article.