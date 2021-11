Comme tout bon drame Shakespearien, Macbeth retrace la carte des émotions humaines les plus passionnelles, celles liées au pouvoir, à l’amour… ou au meurtre. Dans le nouveau teaser de The Tragedy of Macbeth, Lord Macbeth (Denzel Washington) se mue en tueur implacable à sang froid, une séquence particulièrement violente qui nous rappelle que malgré sa direction artistique et sa mise en scène à priori ultra soignée, le film de Joel Cohen ne se contentera pas de suggérer le drame qui se noue.



On rappellera ici que The Tragedy of Macbeth affiche un casting absolument prestigieux, avec en vedettes principales Denzel Washington et Frances McDormand, deux acteurs qui ont déjà reçu l’Oscar pour la qualité de leurs interprétations. The Tragedy of Macbeth sera disponible sur Apple TV+ le 14 janvier prochain, et dans les salles américaines dès le 25 décembre (mais pas en France).