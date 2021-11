Finch, film d’anticipation de Miguel Sapochnik avec Tom Hanks en vedette, raconte l’histoire d’un ingénieur, de son chien et de son robot, tous tentant de survivre dans une terre désertifiée par le réchauffement climatique. Une nouvelle featurette dévoile les coulisses de la création du robot Jeff, et comme souvent, les spécialistes des effets spéciaux se sont servis de plusieurs technique en fonction des plans : motion capture avec un doubleur (puis retouche de l’image en numérique), impression 3D pour le scan du robot, rendu et animation CGI, et parfois même pour certaines scènes, la création d’un véritable robot capable de bouger la tête et les membres supérieurs grâce au procédé de l’animatronique.

Ces quelques minutes sont riches d’enseignement et l’on regrette qu’Apple n’allonge pas un peu la durée de ses featurettes pour ce type de vidéo informative. Il est vraiment dommage de faire aussi court pour un sujet aussi dense. Finch est disponible sur Apple TV+.