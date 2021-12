Twitch a mis à jour son application iOS pour ajouter le support de SharePlay. Cela permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de regarder des vidéos avec leurs amis en passant par FaceTime. Cela requiert iOS 15.1 au minimum.

Pour utiliser SharePlay avec Twitch, les participants doivent lancer un appel FaceTime entre eux, puis ouvrir l’application Twitch et lancer une vidéo à regarder ensemble. FaceTime demandera si la personne qui a réalisé l’appel souhaite diffuser la vidéo pour tous les participants. Twitch lancera alors la vidéo sur l’appareil de chacun et la lecture sera synchronisée entre les iPhone ou iPad de tous les participants à l’appel.

Want to watch Twitch with all your friends? Now you can on iPhone and iPad devices through SharePlay! 📱

Learn more about how to watch streams together in a FaceTime call here: https://t.co/PIWwZ3OkpO

— Twitch Support (@TwitchSupport) November 30, 2021