Le studio français Motion Twin vient d’annoncer le prochain DLC de son rogue lite multi-primé Dead Cells (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad). L’extension The Queen and the Sea apportera au jeu deux nouveaux biomes (Infested Shipwreck et Lighthouse), de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, un boss spécial et une fin inédite. Le DLC The Queen and the Sea est pour l’instant uniquement annoncé sur PC et consoles, mais comme à chaque fois, les versions iOS et Android y auront droit avec seulement quelques petits mois de décalage.

Le trailer (plutôt teaser) ne montre pas grand chose, mais l’on peut compter sur Motion Twin pour nous proposer un défi bien duraille (et que vive le « die and retry » !). L’extension The Queen and the Sea sera disponible quelque part durant l’année 2022, et il en coûtera 4,99 euros pour se la procurer, comme pour les précédentes extensions.