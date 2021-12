Samurai Shodown est l’un des franchises de combat phare de la console NeoGeo (et de l’arcade). SNK nous fait une belle surprise en ce jeudi 2 décembre, avec l’arrivée sur l’App Store de Samurai Shodown IV ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Cette version mobile du jeu culte (plusieurs millions de ventes + téléchargements) a bénéficié de quelques améliorations en terme d’affichage (léger upscale de réso, lissage des pixels), de paramétrages (positionnement et taille des boutons virtuel) et autres (classement mondial, sauvegarde rapide, etc.).

Ceci étant précisé, ne vous attendez pas à un remake : Samurai Shodown IV ACA NEOGEO est ici dans son jus, très proche visuellement de la version d’origine (qui date tout de même de 1996) et tout aussi punitif en terme de gameplay (c’est dur). L’essentiel est toujours là cependant, à savoir un gameplay impeccable (toujours une référence pour ce qui concerne les combats à l’arme blanche), des super coups qui déboitent et une ambiance de dingue. Samurai Shodown IK est le premier titre de la série ACA NeoGeo à intégrer l’App Store. Espérons donc que les 3 premiers opus de la franchise ne tarderont pas trop à débarquer sur nos iPhone…