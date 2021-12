Apple Store : la zone Pickup débute en Europe avec Berlin

Apple a ouvert aujourd’hui son deuxième Apple Store à Berlin et celui-ci inaugure une zone Pickup. C’est la première boutique européenne du fabricant à avoir cet espace.

Une première zone Pickup en Europe

Le nouvel espace Pickup permet aux clients de retirer encore plus facilement les produits qu’ils ont commandés sur l’Apple Store en ligne. Ils passent une commande sur Internet puis se rendent dans ce nouvel espace pour récupérer leur commande. C’est pratique, cela permet d’être rapidement servi. Jusqu’à présent, il va fallait se tourner vers un employé qui devait ensuite faire le nécessaire pour mettre en place le retrait.

En outre, le nouvel Apple Store de Berlin situé à l’intersection Rosenthaler Straße comprend le même design général des autres boutiques du groupe. On retrouve notamment les fameuses tables avec les produits de présentation, un Forum et un mur vidéo. De plus, il y a des fenêtres de sept mètres de haut allant du sol au plafond et des arbres imposants à l’intérieur complètent le look.

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre deuxième magasin à Berlin, en plein cœur de Mitte », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente d’Apple pour les boutiques et le personnel. « L’association de la technologie et des outils exceptionnels d’Apple avec la passion créative que nous partageons avec cette communauté nous donne l’occasion de créer quelque chose de vraiment spécial pour nos clients en Allemagne »