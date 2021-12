Le nouveau Pako est de sortie sur iOS, et c’est peu dire que le studio Tree Men Games en fait des caisses (caisses, autos, vanne) dans le « What’s the f… ». Dans Pako 3 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le joueur doit toujours échapper à des forces de police bien vénères à bord de bolides bien lustrés, un objectif de base qui est surtout le prétexte à des épreuves de plus en plus délirantes de type plateforme, shoot, battle royale, et même des combats contre des boss !

Bref, un pur défouloir au gameplay tout de même assez précis. La réalisation en low poly permet de garder une bonne visibilité de l’action (et il vaut mieux tout étant donné tout ce qui se passe parfois à l’écran) et ne fait pas trop cheap vu que la DA est de bonne facture. Coté durée de vie, les 30 niveaux et les nombreux véhicules à débloquer devraient vous occuper quelques heures.