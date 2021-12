Vendredi ce n’est pas « raviolis » mais plutôt « nouvelles sorties » sur Apple Arcade. Les deux entrées du jour sont des titres déjà disponibles sur l’App Store, mais on ne boudera pas notre plaisir de retrouver deux « classiques » iOS dans le catalogue du service par abonnement (4,99 euros/mois).

Dandara: Trials of Fears+ est un jeu de plateforme-action type metroidvania avec une héroïne incroyablement agile capable de courir sur les murs ou les plafonds et de lancer des projectiles pour détruire les ennemis les plus coriaces. La direction artistique de type rétro-pixels est particulièrement réussie et les animations fourmillent de détails.

Oddmar+ : on ne présente plus ce jeu jeu de plateforme-action dont le héros est un viking à la fois bedonnant et agile. La réalisation globale est de haut niveau et les animations sont presqu’au niveau d’un anime. Oddmar+ était notre jeu de l’année 2018, et il le valait bien.