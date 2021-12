Time to Walk est une émission audio dans laquelle des personnalités discutent de leurs passions et de sujets généraux tout en marchant dans un endroit particulièrement important à leurs yeux. L’émission est accessible via le service Apple Fitness+ aux Etats-Unis (et donc aussi sur l’Apple Watch) ainsi que sur la radio en ligne Apple Music One.

Le prochain invité de Time to Walk n’est autre que le Prince William, second prétendant (dans l’ordre de succession) au trône d’Angleterre. Ce dernier discutera le bout de gras (tout en marchant donc) durant environ 38 minutes dans l’émission du 6 décembre prochain.

L’émission Time to Walk a déjà fait marcher un grande nombre de personnalités américaines, dont Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, Dr. Sanjay Gupta, Kesha, et d’autres encore.