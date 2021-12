Les programmes jeunesse d’Apple se mettent au diapason des fêtes de fin d’année. Le petit robot connecté Doug, le tracteur aux yeux ronds Otis et le panda plein de sagesse Eau-Paisible ont droit à leur épisode spécial Noël, et comme de bien entendu, on évitera de regarder ces quelques minutes pleines de bons sentiments si l’on a dépassé les 8 ans d’âge (et encore). Apple mise énormément sur ses programmes familiaux (souvent pour les plus jeunes), avec pas moins d’une vingtaine de séries dédiées à cette catégorie d’âge (soit près du cinquième de l’ensemble des contenus d’Apple TV+). Les séries Eau-Paisible, Otis à la Rescousse et Doug le robot curieux sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. On rappellera enfin que l’épisode spécial Le Nouvel An de Lucy (Snoopy) sera diffusé sur Apple TV+ le vendredi 10 décembre. De quoi occuper les petits garnements pendant quelques heures…