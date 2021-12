Déjà sorti sur PS4, Nintendo Switch et PC (via Steam), le remaster du très culte Legend of Mana débarque enfin sur iOS. Cette version assez largement améliorée du jeu de 1999 vient de débarquer dans l’App Store japonais, et sachant que Square Enix est aux manettes, ne devrait pas tarder à rejoindre nos contrées. Graphismes en partie redessinés, lissés et upscalés pour tenir comte des résolutions de nos écrans modernes, interface revue et corrigée parfaitement adaptée aux écrans tactiles de nos smartphones, Legend of Mana resplendit dans cette nouvelle mouture, ce qui permet à une nouvelle génération de joueurs d découvrir ce JRPG charnière, l’un des plus beaux chef d’oeuvres de Square Enix.



Au moment de sa sortie en 1999, Legend of Mana était l’un des premiers action-RPG non linéaire, qui n’obligeait pas le joueur à progresser en « ligne droite » pour parvenir au final. Une référence.