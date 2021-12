Apple Business Essentials marque de façon officielle l’investissement d’Apple auprès des PME : ce pack de services tout-en-un disponible par abonnement comprend un outil de gestion de flottes d’appareil (installation d’une même app sur toute la flotte, paramétrages, etc.), du gros stockage iCloud, une app dédiée, et bien sûr une assistance en ligne ou par téléphone 24h/24 et 7j/7.

Jeremy Butcher, le VP d’Apple en charge de cette offre professionnelle, a confirmé au site Mac Power Users qu’Apple Business Essentials s’adressait avant tout aux petites entreprises jusqu’à 500 employés (donc jusqu’aux petites ET moyennes entreprises), une cible pro souvent délaissée par les GAFAs, plus prompts à signer de gros contrats avec des sociétés du classement Fortune 500.

Cette offre complète et à priori bien pensée n’a en fait qu’un seul véritable défaut : elle n’est disponible qu’aux Etats-Unis, et Apple ne laisse pas trainer beaucoup d’indices indiquant un lancement prochain dans d’autres régions du monde. Franchement dommage…