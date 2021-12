Après le carton du film CODA aux Hollywood Critics Association Film Awards, pas moins de 6 séries/films Apple TV+ viennent d’être nommées pour la prochaine cérémonie des Critics Choice TV Awards. Sans surprise, Ted Lasso est la série qui affiche le plus de nominations (Meilleure comédie, Meilleur acteur pour Jason Sudeikis, Meilleur second rôle féminin dans une série de comédie pour Hannah Waddingham, Meilleur second rôle masculin dans une série de comédie pour Brett Goldstein).

La fine équipe de Ted Lasso

For All Mankind est nommé dans la catégorie de la meilleure série dramatique, Acapulco dans la catégorie de la meilleure série en langue étrangère (espagnol), Come From Away dans la catégorie du meilleur téléfilm, Billy Crudup dans la catégorie du meilleur second rôle masculin pour The Morning Show, et Kristen Chenoweth dans la catégorie du meilleur second rôle féminin pour Schmigadoon!.

Schmigadoon!

La 27ème cérémonie des Critics Choice TV Awards se tiendra le 9 janvier prochain au Century Plaza Hotel de Los Angeles. Depuis le lancement du service, Apple TV+ a raflé pas moins de 170 récompenses pour 623 nominations.