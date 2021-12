A priori, un jeu Star Wars développé par Zynga (l’un des rois du free-to-play), il n’y avait pas de quoi nous rendre très enthousiaste. Et pourtant le premier trailer de gameplay de Star Wars: Hunters est une belle, voire même une très belle surprise. Ce TPS multijoueur teinté de MOBA (combats en arène opposant deux équipes de 4 joueurs) affiche un niveau de réalisation plus que convenable pour du mobile et une palette de coup diversifiée et adaptée à chaque personnage/combattant. Chaque arène reproduit l’un des endroits iconiques de la saga , le tout étant justifié par un jeu de télé-réalité qui retransmet ces joutes à mort.

Si l’on s’en tient à ce trailer, le gameplay semble dynamique, les animations convaincantes, et l’on pourrait bien se retrouver en face du prochain phénomène mobile en multijoueurs. Qui l’aurait crût lorsque le projet avait été confié à Zynga ? Star Wars: Hunters sera disponible sur iOS quelque part durant l’année 2022.