Apple TV+ vient de récupérer les droits de diffusion de Bad Blood, un biopic sur la sulfureuse Elizabeth Holmes, co-fondatrice et CEO de la société Theranos. Le film sera réalisé par Adam McKay et l’actrice multi-oscarisée Jennifer Lawrence interprètera le rôle vedette d’Elizabeth Holmes. L’affaire Theranos avait secoué le milieu de la santé au Etats-Unis : promise à un brillant avenir, la start-up avait atteint les sommets, notamment via des financements privés massifs, avant de sombrer suite à des révélations de fraudes tout aussi massives. Elizabeth Holmes est en ce moment même jugée pour fraude et association de malfaiteurs.

Le film s’inspire de l’ouvrage d’enquête « Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley » écrit par le prix Pulitzer John Carreyrou. La production du métrage est assurée par Adam McKey et Kevin Messick via la société de production Hyberobject Industries. Cette dernière a d’ailleurs signé un deal multi-annuel avec Apple : tous les projets de film d’Hyberobject Industries seront d’abord soumis à Apple avant d’être proposés aux concurrents (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, etc.) ou aux grosses majors hollywoodiennes. Bad Blood n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.