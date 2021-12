Apple TV+ annonce aujourd’hui qu’il y a aura bien une saison 3 pour sa série Truth Be Told. Octavia Spencer, l’actrice principale et également la productrice, sera bien de retour.

Une saison 3 pour Truth Be Told

« Je suis ravie que l’aventure de Poppy Scoville se poursuive sur Apple TV+. Et je suis tout simplement ravie d’accueillir Maisha Closson en tant que notre nouvelle showrunneuse et productrice exécutive », a déclaré la créatrice et productrice exécutive Nichelle Tramble Spellman. « J’ai hâte de vous montrer à tous ce que nous avons en réserve pour vous ».

Truth Be Told met en scène Octavia Spencer dans le rôle de la podcasteuse Poppy Scoville, qui risque tout — y compris sa vie — pour rechercher la vérité et la justice. Basée sur le roman de Kathleen Barber, la série offre un aperçu unique de l’obsession de l’Amérique pour les podcasts sur les vrais crimes et met les téléspectateurs au défi de réfléchir aux conséquences de la poursuite de la justice sur la scène publique. La deuxième saison de la série a présenté Kate Hudson dans son premier rôle majeur dans une série télévisée, dans le rôle de Micah Keith, amie d’enfance de Poppy et magnat des médias.

La saison 3 de Truth Be Told n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+. Il n’y a pas non plus d’information sur le casting ou le scénario.