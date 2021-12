Apple ne prend même plus la peine de masquer son intérêt pour les technologies AR/VR, et cela va bien plus loin cette fois que les déclarations enthousiastes de Tim Cook ou le dépôt de nombreux brevets sur le sujet. Ainsi, un certain Hayden Lee, qui occupe en ce moment même chez Apple le poste d’AR/VR Software Engineering Manager (chef de projet AR/VR en somme) a partagé une offre d’emploi venant d’être publiée sur le site Jobs.apple.com. Le poste concerne un ingénieur logiciel spécialisé dans les Framework pour les applications de type AR et VR. Un profil pointu en somme, qui participera sans doute à la prochaine grande aventure technologique d’Apple.

My team at Apple is hiring AR/VR framework engineers with a focus on multi-user systems.

If you want to make a big impact on the next generation of computing platforms please reach out.https://t.co/YZNLbGkRtb

