Vous souvenez-vous de Crashlands, ce pur bijou des trois créateurs du studio Butterscotch Shenanigans ? Ce jeu de survie, de craft, d’exploration et de combats avait été notre jeu de l’année… en 2016. 5 ans plus tard, il s’agit toujours d’un des meilleurs jeux de l’App Store, un chef d’oeuvre du jeu mobile qui doit aussi beaucoup à sa direction artistique ultra maitrisée et proche de certains Comics américains (on pense parfois à Crumb). Dans Crashlands, tout commence par le crash de votre vaisseau spatial sur une planète pas franchement accueillante. Accompagné d’un petit robot assistant, notre héros doit glaner des ressources afin de se constituer un havre de paix dans ce nouveau monde plein de dangers.

La diversité des ennemis et la façon (souvent assez tactique) de les combattre est l’une des autres grosses forces du titre. Bonne nouvelle donc pour tous les abonnés Apple Arcade qui n’ont pas encore posé les doigts sur cette pépite, Crashlands+ débarquera bientôt dans le service par abonnement d’Apple, qui dispose désormais d’un joli stock de grands classiques mobiles.