Daniel Ives du cabinet Wedbush se montre rarement timide lorsqu’il s’agit d’Apple. L’analyste chevronné met aujourd’hui les pieds dans le pat et estime qu’Apple a de bonnes chances de maintenir une super cycle de ventes d’iPhone, en partie grâce aux très bons résultats de la pomme en Chine, des résultats « bien au delà des attentes de Wall Street ». Pour Ives, l’iPhone va tout casser lors de la période des fêtes de fin d’année, et devrait s’écouler à 40 millions d’exemplaires durant les quelques semaines qui nous séparent du 1er janvier.

Et puis, il faut prendre en compte l’arrivée d’Apple dans le secteur du Métavers. L’analyste de Wedbush considère ainsi que le lancement d’un casque AR/VR « Apple Glass » permettra à lui seul de faire grimper AAPL de 20 dollars (l’action). Au final, entre les ventes massives d’iPhone et le lancement de nouveaux produits possiblement disruptifs, Ives se dit à peu près sûr que la capitalisation d’Apple dépassera les 3000 milliards de dollars durant l’année 2022 (soit une action à plus de 200 dollars) ! Oui, c’est absolument énorme,