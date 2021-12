Splitter Critters est un puzzle game qui emprunte en partie au célèbre Lemmings. Le but du jeu consiste à ramener les mignons petits aliens Critters vers leur soucoupe volante. Pour réaliser cet objectif, le joueur devra littéralement couper en deux (ou en trois ou quatre) certains niveaux et faire coulisser ces morceaux de niveaux afin de créer de nouveaux embranchements permettant d’atteindre la soucoupe. Malin, et parfois assez corsé (il faut savoir penser « hors des cadres »). Ce classique de l’App Store, qui a aussi eu droit à une version AR jouable à l’iPhone, est donc désormais disponible dans le gros catalogue de titres d’Apple Arcade.



A noter que cette version « + » est strictement identique à son homologue de l’App Store et s’avère franchement indispensable pour tous ceux qui n’y ont jamais goûté (et qui disposent bien sûr d’un abonnement Apple Arcade).