Apple Music devient disponible sur les appareils Nest dans de nouveaux pays

Apple Music peut désormais s’écouter sur les enceintes ou écrans Google Nest dans de nouveaux pays, avec le Canada, l’Australie, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud. Apple a ajouté les nouveaux pays dans une fiche sur son site.

Apple Music sur les produits Nest dans cinq nouveaux pays

La disponibilité d’Apple Music sur les produits Google Nest a eu lieu pour la première fois à la fin de 2020 en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Toute personne qui est abonnée au service de streaming peut utiliser Google Assistant pour jouer une musique, un album ou une playlist, comme il est possible de le faire sur un appareil Apple avec Siri. Il est également possible de définir Apple Music comme lecteur musical par défaut pour éviter de dire son nom à chaque fois lors de la requête avec Google Assistant.

Voici comment configurer Apple Music sur son appareil Google Nest :

Sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, ouvrez l’app Google Home

Touchez Paramètres

Touchez Musique

Sous « Autres services de musique », touchez l’icône « Associer en regard d’Apple Music ».

Touchez « Associer le compte ».

Connectez-vous à l’aide de l’identifiant Apple que vous utilisez avec Apple Music et suivez les étapes à l’écran pour terminer la configuration.

Et pour le mettre en service de musique par défaut :