Petit pack de news trois-en-un pour le jeu sur iOS. Evan’s Remains (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un puzzle game-visual novel au style rétro-pixel absolument charmant. Le gameplay est basé sur un système de pousse-blocs et de téléportations qui demande pas mal de jugeote, quant à l’aspect narratif, en voici le pitch : « Des années après la disparition d’un garçon génial nommé Evan, une lettre étrange arrive. Evan souhaite qu’une fille nommée Dysis vienne le retrouver. En tant que Dysis, vous devrez résoudre une série d’énigmes complexes pour percer la totalité du mystère et ramener Evan à la maison. »

La seconde info du jour c’est bien sûr la belle victoire de Genshin Impact aux Game Awards qui se sont tenus dans la nuit de jeudi à vendredi. Le jeu du studio miHoYo (qu’on ne présenté plus) a remporté le trophée du meilleur jeu mobile de l’année (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

Enfin les amateurs de très bon titres indés seront ravis d’apprendre que l’ensemble du catalogue des titres édités par Raw Fury sont en promo, dont le récent et exceptionnel Townscaper :

Bad North: Jotunn Edition est à 1,99 euro au lieu de 3,99 euros

Dandara Trials of Fear est à 1,99 euro au lieu de 3,99 euros

Kathy Rain est à 0,99 euro au lieu de 2,99 euros

Kathy Rain: Director’s Cut est à 2,99 euros au lieu de 4,99 euros

Kingdom: New Lands est à 1,99 euro au lieu de 4,99 euros

Townscaper est à 3,99 euros au lieu de 4,99 euros

The Longest Road On Earth est à 1,99 euro au lieu de 3,99 euros

Whispers of a Machine est à 1,99 euro au lieu de 3,99 euros