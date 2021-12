La pénurie actuelle de composants oblige les fournisseurs à adapter le volume de leur supply chain… en construisant le plus rapidement possible de nouvelles usines. Débordé par les commandes processeurs en provenance d’une multitude de fabricants (Apple, Xiaomi, etc.), le fondeur TSMC cherche par tous les moyens à démultiplier ses capacités de production. Après des milliards de dollars investis dans des projets d’usine basés au Japon et aux Etats-Unis, TSMC chercherait à s’implanter en Europe si l’on en croit le vénérable Bloomberg.

TSMC aurait déjà choisi son pays européen, et il s’agirait (sans top de surprises) de l’Allemagne, un des pays les plus industrialisés d’Europe et où la main d’oeuvre qualifiée sera sans doute beaucoup plus facile à trouver qu’ailleurs. Le fondeur taiwanais serait actuellement en phase de négociations avec le gouvernement allemand pour l’ouverture de cette usine. Ces nouvelles usines sont sans aucun doute une bonne nouvelle pour Apple, qui subit à son tour la pénurie de composants malgré ses relations privilégiées avec TSMC. Tim Cook avait confirmé que lors de la présentation des résultats pour le Q3 2021 que la pénurie avait coûté 6 milliards de dollars à Apple.