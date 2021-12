Après un premier teaser, Apple lâche enfin le premier « vrai » trailer de la troisième saison de The Servant, une série fantastique (et parfois horrifique) supervisée par le génial Night Shyamalan (6ème Sens, Old) et écrite par Tony Basgallop. (Warning Spoiler !) Alors que les choses semblaient un peu retourner à la normale à la fin de la seconde saison, voilà que le cauchemar recommence pour le couple Dorothy et Sean Turner (interprétés respectivement par Lauren Ambrose et Toby Kebbell) ainsi que pour la jeune nounou (Nell Tiger Free). A noter que Rupert Grind, que le grand public a connu sous les traits de Ronald Weasley dans les films Harry Potter, tient ici le rôle du frère de Dorothy. Il n’est pas exagéré de dire par ailleurs qu’il s’agit là de la meilleure interprétation de l’acteur britannique.

On notera enfin que Night Shyamalan avait prévu à l’origine une série se terminant à la fin de la quatrième saison (toujours pas officialisée par Apple). La saison 3 de The Servant sera disponible dans Apple TV+ le 21 janvier 2022.