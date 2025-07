Alors que l’application Google Agenda vient d’arriver sur l’Apple Watch, voilà que celle pour Google Keep n’est plus disponible au téléchargement sur l’App Store.

La fin de Google Keep sur Apple Watch

L’application Google Keep pour Apple Watch était encore disponible au téléchargement il y a quelques jours. Mais le support pour watchOS a disparu avec la mise à jour 2.2025.26200 sur l’App Store. Pourquoi ? Mystère pour le moment, Google ne donne aucune information à ce sujet. L’application reste disponible sur iPhone et iPad. De plus, elle est toujours accessible sur les montres connectées sous Wear OS, le système d’exploitation de Google.

Il faut dire que Google semblait avoir mis de côté son application pour watchOS qui a vu le jour en 2019. En effet, elle n’avait pas reçu de mises à jour notables depuis un moment et ne supportait pas certaines fonctions basiques. La société a donc visiblement préféré y mettre un terme définitif.

De son côté, Apple a annoncé que watchOS 26, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, propose l’application Notes. C’est la première fois qu’elle débarque sur la montre connectée. Cela pourrait donc être une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Keep qui veulent garder un système de notes depuis leur Apple Watch.