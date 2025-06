L’application Google Agenda a désormais le droit à une version pour Apple Watch. C’est disponible depuis aujourd’hui avec la mise à jour 25.24.1, bien que Google n’y fasse pas mention dans ses notes sur l’App Store. On a par contre le droit à une présentation dans la description.

Google Agenda débarque sur Apple Watch

Google Agenda permet de créer, gérer et partager des calendriers et des événements en ligne. Accessible via un compte Google, le service offre une interface pour planifier des rendez-vous, organiser des réunions, gérer des listes de tâches et recevoir des rappels par e-mail, notifications ou SMS. L’outil facilite la collaboration en permettant de partager des calendriers avec des collègues ou des proches, d’inviter des participants à des événements et d’intégrer des événements depuis d’autres applications comme Gmail ou Microsoft Outlook. De plus, Google Agenda synchronise les données en temps réel, offre une gestion multi-agendas et s’adapte aux fuseaux horaires.

En l’état, l’application pour Apple Watch ne permet pas de créer ou d’éditer un événement. Un message s’affiche sur l’écran, demandant à l’utilisateur de réaliser l’action depuis l’application Google Agenda sur son iPhone.

De plus, Google propose deux complications pour l’Apple Watch. La première affiche le prochain rendez-vous de l’utilisateur. La seconde, quant à elle, affiche le jour et la date actuels dans un petit format circulaire.

L’application Google Agenda est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.