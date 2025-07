Apple TV+ annonce aujourd’hui une nouvelle série qui sera basée sur le livre Génial, ma mère est morte ! (I’m Glad My Mom Died) avec Jennifer Aniston au casting. Le roman a été écrit par Jennette McCurdy.

Nouvelle série pour Apple TV+

Génial, ma mère est morte ! est un récit à la fois déchirant et hilarant des difficultés rencontrées par Jennette McCurdy en tant qu’ancienne enfant actrice face à sa mère autoritaire et dominatrice. La série, une comédie dramatique, sera centrée sur la relation de dépendance entre une actrice de 18 ans qui joue dans une série pour enfants à succès et sa mère narcissique qui se complaît dans son identité de « mère de starlette », interprétée par Jennifer Aniston.

Outre le fait d’être actrice pour la série, Jennifer Aniston aura le rôle de productrice exécutive. Ce sera la même chose pour Jennette McCurdy Sharon Horgan and Merman, LuckyChap, Jerrod Carmichael et Erica Kay. De plus, Jennette McCurdy, qui a écrit le livre, s’occupera du scénario et sera la showrunneuse aux côtés d’Ari Katcher.

Il n’y a pas beaucoup d’informations supplémentaires pour le moment. Nous savons seulement que la série comprendra 10 épisodes. Mais rien n’est dit sur le reste du casting ou la date de sortie sur Apple TV+.

En attendant, vous pouvez acheter le livre Génial, ma mère est morte ! sur Amazon ou à la Fnac.