Apple TV+ vient d’annoncer une nouvelle série basée sur les romans policiers à succès de Lars Kepler, avec Liev Schreiber (“The Perfect Couple,” “Ray Donovan”), Zazie Beetz (“Atlanta,” “Deadpool 2”), et Stephen Graham (“Adolescence,” “Boardwalk Empire” “Greyhound”) dans les rôles principaux (Kepler et Schreiber étant aussi crédités en tant que producteurs exécutifs). Schreiber incarne Jonah Lynn, un ancien soldat devenu détective en homicides, qui quitte Philadelphie pour s’installer dans une petite ville paisible de l’ouest de la Pennsylvanie. Ses espoirs de tranquillité s’effondrent lorsqu’un tueur en série diabolique, Jurek Walter (interprété par Stephen Graham), menace sa communauté et sa famille. Le suspense s’intensifie lorsque la fille adoptive de Jonah, l’agent du FBI Saga Bauer (Beetz), est contrainte d’affronter Jurek dans une mission désespérée pour retrouver sa dernière victime disparue.

Particulièrement « bankable » depuis quelques temps, Stephen Graham jouera un tueur en série dans une prochaine série Apple TV+

Cette série en 10 épisodes (mais encore sans titre), s’inspire des thrillers mondialement célèbres de Lars Kepler, vendus à plus de 18 millions d’exemplaires et traduits dans 40 langues. Produite par A+E Studios en partenariat avec Range Studios, le projet est dirigé et co-produit par les showrunners Joffe et Hlavin. La série n’a pas encore de date de sortie.