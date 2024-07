Apple TV+ lève le voile sur une nouvelle série qui a pour nom The Dispatcher. Elle est présentée comme étant un thriller à suspens, avec l’acteur australien Patrick Brammall dans le rôle principal.

La vie de l’inspecteur de police Ian Hunt s’est effondrée il y a dix ans lorsque sa petite fille Maggie a disparu sans laisser de traces. Aujourd’hui, il travaille comme dispatcheur pour la police et la seule chose qui lui permet de continuer à vivre est son refus implacable d’accepter qu’elle puisse être partie pour toujours. Lorsqu’il reçoit un appel de détresse d’une jeune fille dont il est certain qu’il s’agit de Maggie, il ne reculera devant rien pour la retrouver et réunir sa famille brisée, quel qu’en soit le prix.

La série, qui se déroule en Australie, est adaptée par le scénariste et producteur exécutif Kris Mrksa du livre éponyme de l’auteur Ryan David Jahn (dont le titre « français » est Emergency 911). Il y aura six épisodes, ce qui pourrait suggérer qu’il s’agit d’une mini-série. Mais ce point précis n’est pas confirmé (ou infirmé) pour le moment.

Apple TV+ ne dit rien de plus au sujet de The Dispatcher. Il n’y a pas encore d’informations au sujet du casting ni de la date de sortie. Il se pourrait donc que le tournage n’ait pas encore commencé, suggérant que le programme n’arrivera pas avant 2025.