Eddy Cue serait-il un amateur du Master Chief ? Le VP d’Apple ferait-il des infidélités à la pomme en jouant sur le gros monolithe noir de la firme de Redmond ? Toujours est-il qu’Eddy Cue suit désormais le compte Twitter @XboxStockAlerts qui comme son nom l’indique alerte des arrivées de stocks d’Xbox series X dans les boutiques américaines. La pénurie de consoles est telle que les joueurs ont trouvé des moyens détournés pour se rencarder sur la disponibilité des stocks.

Eddy Cue, le gamer que l’on attendait pas…

La situation est à ce point problématique que sur le mois écoulé, les ventes de Nintendo Switch ont dépassé les ventes cumulées de Xbox Series X et de PS5 aux Etats-Unis. Seule la Xbox Series S s’est à peu près sortie de cette panade, et reste donc la console next gen la mieux vendue aux US sur les 4 dernières semaines !

Oui mais voilà, ce cher Eddy ne veut pas de la Series S, il veut une console puissante, ou peut-être a t-il été séduit par l’incroyable trailer d’Hellblade 2 dévoilé lors des derniers Game Awards. On peut le comprendre…