La marque Ugreen, que l’on ne présente plus, propose une promotion intéressante pour ses nouveaux écouteurs. Il s’agit de ses écouteurs bluetooth HiTune X6 sans fil avec micro, contrôle tactile, boitier de charge et surtout la réduction active du bruit (ANC). Les écouteurs, qui sont étanches IPX5, proposent une autonomie totale de 26H et une charge rapide en USB-C. L’accessoire est proposée aujourd’hui à 48,99€ au lieu de 69,99€ avec le code HITUNEX6A10 + en appliquant le coupon de 10€ sous le prix. Cette promo est valable jusqu’au 25 décembre inclus. Livraison avant Noël.

Mise à jour du lien

[ Réduction Active des Bruits ] Avec la nouvelle puce de réduction du bruit numérique à double cœur et les 6 microphones haute sensibilité, la profondeur maximale de réduction du bruit peut atteindre 35 dB. Les écouteurs Bluetooth HiTune X6 éliminent efficacement les bruits de l’environnement extérieur et offrent une expérience acoustique pure.

[ Bonne Qualité Sonore ] Bluetooth 5.1 donne une connexion plus stable et une latence basse. Délai ultra-faible de 50 ms, pas de délai inductif dans le jeu. Les écouteurs utilisent un DLC (Diamond-Like Carbon) diaphragme de 10 mm à l’intérieur pour réduire la distorsion du son. Les sons haute fréquence et basse fréquence sont tous aussi excellents.

[ 6 Heures D’autonomie ] Les oreillettes sans fil offrent 6h d’autonomie par charge et 26h dans le boîtier. Une charge rapide en 10 minutes permet 1h d’écoute. Le boîtier supporte la charge rapide par le port USB C et il ne prend que 2h pour une charge pleinement. Ils sont très adaptés à la vie quotidienne, en particulier les voyages et le camping.

[ Contrôles Tactiles ] Pour les contrôles, ce sont simples et efficaces, tout se passe avec les surfaces tactiles. Plusieurs gestuelles sont proposées (appui prolongé, double/triple tapotement) pour accéder à des fonctions : lecture, pause, contrôle de volume, déclenchement de l’assistant vocal, activer et désactiver la réduction du bruit, etc.