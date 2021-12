Considéré par nombre de joueurs comme la meilleure itération de la formule Angry Birds originale, Angry Birds Journey a subi un développement assez chaotique, comme si Rovio n’était pas tout à fait sûr du destin de son jeu. En « soft-launch » depuis près de 2 ans dans une poignée de pays, Angry Birds Journey a enfin un créneau de sortie dans tous les App Store du monde entier fixé au mois de janvier 2022. Les piafs en colère.

Avec ses séquences en puzzle-game, sa recherche d’œufs et sa trame narrative, Angry Birds Journey se présente comme une évolution solide du titre d’origine, même si l’on regrette toujours les mécaniques free-to-play qui polluent la franchise depuis le second opus. Le jeu n’a pas encore de date de sortie fixe, mais on sait au moins cette fois qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de jeter violemment des oiseaux furieux sur de pauvres cochons verts.