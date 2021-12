Apple TV+ annonce El Deafo, une nouvelle série animée visant les enfants et les familles. Elle sera disponible le 7 janvier 2022 sur le service de streaming. Elle sera en trois parties.

Des détails sur El Deafo, un nouveau programme sur Apple TV+

El Deafo suit la jeune et perspicace Cece alors qu’elle perd son audition et découvre la super-héroïne qui sommeille en elle. Aller à l’école et se faire de nouveaux amis peut être difficile. Faire les deux en portant une prothèse auditive encombrante sur la poitrine ? Cela demande des superpouvoirs ! Avec un peu d’aide de son alter ego de super-héros El Deafo, Cece apprend à embrasser ce qui la rend extraordinaire.

Le casting vocal en anglais comprend Lexi Finigan, Pamela Adlon, Jane Lynch et Chuck Nice. Il n’y a pas d’information concernant le casting vocal français. Aussi, on retrouve une chanson originale de Waxahatchee, un groupe d’indie pop américain, qui a pour nom Tomorrow. Il est possible de l’écouter dès maintenant en streaming sur Apple Music. Apple précise que la bande-originale du programme sera disponible le 7 janvier prochain, aux côtés de la série.

Will McRobb s’occupe de la production et de l’écriture du scénario d’El Deafo sur Apple TV+. L’auteur Cece Bell assure la production exécutive et la narration de la série.