Apple TV+ partage aujourd’hui un premier teaser pour Severance, une nouvelle série qui arrivera le 18 février 2022. Le service de streaming annonce qu’il y aura neuf épisodes au total. Les deux premiers seront disponibles le 18 février, il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Severance, une nouvelle série sur Apple TV+

Dans Severance, Mark Scout (joué par Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’obligera à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même.

Il s’agit d’une série dramatique créée par Dan Erickson et avec Ben Stiller en tant que réalisateur et producteur exécutif. Le casting comprend Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et Christopher Walken.

La série est créée et écrite par Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron et Andrew Colville sont producteurs exécutifs aux côtés de Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock et Jackie Cohn sont producteurs exécutifs par le biais de Red Hour Productions, et Patricia Arquette et Adam Scott sont producteurs. Endeavor Content fait office du studio qui chapeaute le projet.