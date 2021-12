Le film Swan Song (Apple TV+) avec Mahershala Ali est disponible

Ce vendredi marque la disponibilité du film Swan Song sur Apple TV+. Il comprend notamment Mahershala Ali au casting, avec l’acteur américain qui occupe le rôle principal.

Disponibilité de Swan Song sur Apple TV+

Située dans un futur proche, Swan Song est une histoire puissante et émouvante racontée à travers le regard de Cameron (Mahershala Ali), un mari et père de famille aimant, qui attend un deuxième enfant avec sa femme Poppy (Naomie Harris). Lorsque Cameron apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable, il se voit proposer par son médecin (Glenn Close) une solution expérimentale pour préserver sa famille du chagrin. Alors que Cameron se bat pour savoir s’il doit ou non changer le destin de sa famille, il en apprend plus sur la vie et l’amour qu’il ne l’aurait imaginé.

Écrit et réalisé par le réalisateur récompensé aux Academy Awards Benjamin Cleary, le film Swan Song sur Apple TV+ explore jusqu’où il est possible d’aller, et jusqu’à quel point on peut se sacrifier pour offrir une vie plus heureuse aux personnes que nous apprécions.

Il y a eu beaucoup d’annonces de séries concernant Apple TV+ ces dernières semaines. Les films sont moins nombreux. En voilà un aujourd’hui, disponible un peu partout dans le monde.

Pour rappel, Apple TV+ coûte 4,99€/mois. Le service se focalise sur des films, séries et documentaires originaux.