Dans One Hand Clapping (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad) le joueur sera invité à montrer ses quelques talents rythmiques et musicaux. Le jeu du studio Bad Dreams Labs s’appuie en effet sur une mécanique de gameplay qui oblige le joueur à interagir de façon sonore avec le petit héros afin de lui faire passer les différents niveaux ! Il faudra donc pousser la chansonnette, murmurer, souffler, taper dans les mains ou jouer d’un instrument afin de passer certains obstacles. Que les moins mélomanes se rassurent cependant, One Hand Clapping reste assez permissif et vous n’aurez pas à chanter comme Caruso pour faire progresser dans le jeu.

Au delà de son gameplay original, One Hand Clapping bénéficie aussi d’une direction artistique très maitrisée et d’un environnement sonore (forcément) de très bon niveau. Une jolie perle indé qui mérite à la fois le coup d’œil, et le coup d’oreille…