The Tragedy of Macbeth, c’est un peu le type de film « à Oscars » qui pourrait bien faire connaitre Apple TV+ d’un plus large public. Scénarisé, réalisé et mis en scène par Joel Coen (sans son célèbre frère pour une fois) et disposant d’un casting 3 étoiles (Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson), The Tragedy of Macbeth pourrait bien être la grosse sensation des prochaines semaines, en salles (aux US) et sur plateforme Apple TV+.

La fine équipe était présente à la première du film. De gauche à droite : Eddy Cue, Frances Mcdormand, Joel Cohen, Denzel Washington et Zack Van Amburg

Le Senior Vice President d’Apple Eddy Cue ainsi que l’équipe du film étaient présents lors de la première du film qui s’est tenue hier à Los Angeles. Joel Cohen avait fait le déplacement pour l’occasion, tout comme les acteurs Denzel Washington et Frances McDormand ainsi que Zack Van Amburg, le patron de la boite de production Worldwide Video. The Tragedy of Macbeth sera disponible sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.