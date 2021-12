Disney Melee Mania est un MOBA en arènes dans lequel deux équipes de 3 joueurs doivent s’affronter (3v3). Outre un niveau de réalisation globale franchement correct, Disney Melee Mania a pour principal atout de proposer de nombreux personnages Disney/Pixar comme combattants. On retrouve ainsi Ralph, Elsa, Moana, Mickey (version couleur et version noir et blanc), Buzz l’éclair, Frozone etc. Notons qu’il est possible de faire varier certains éléments d’apparence de nos petits héros. De nouveaux champions peuvent être débloqués in-game et d’autres seront rajoutés au fil des saisons du jeu.

Pour le reste, le titre du studio Mighty Bear Games Pte. Ltd fait plutôt dans le classique pour le genre. Chaque personnage dispose de sa panoplie de coups spéciaux et la topologie des arènes privilégie l’approche frontale, ce qui est forcément un atout pour un MOBA visant plutôt les joueurs casuals et non les gros gamers habitués à ce genre de titres. Disney Melee Mania est disponible dès aujourd’hui dans le service par abonnement Apple Arcade.