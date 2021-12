Apple Pay prépare son arrivée au Chili

Apple Pay va faire ses débuts dans un nouveau pays, à savoir le Chili. Les conditions d’utilisation ont fait leur apparition chez une banque locale, bien que le service ne soit pas encore officialisé pour le pays.

Apple Pay en approche dans un nouveau pays

C’est la banque chilienne Banco de Chile qui a publié (puis retiré) sur son site les conditions générales d’utilisation d’Apple Pay. Le document montrait comment le service Apple Pay fonctionne, quelles cartes sont acceptées et le fait que les utilisateurs doivent accepter toutes les conditions pour utiliser le service de paiement d’Apple avec leurs cartes de débit et de crédit.

Au mois d’août, BICE, une autre banque au Chili, avait indiqué se préparer pour proposer Apple Pay à ses clients. Mais il n’y a rien eu depuis cet été. Banco de Chile suggère que la situation évolue en ce moment. Au passage, le titre de la page mentionnait « Oct22 ». Il est possible que cela fasse à un lancement le 22 octobre (qui n’a pas eu lieu) ou bien à un lancement en octobre 2022. Le second choix serait étonnant : pourquoi une banque rendrait publiques les conditions d’utilisation d’un service qui ne serait pas disponible avant un an ?

Il n’y a pour l’instant pas de date pour l’arrivée du service de paiement dans le pays. Les Chiliens doivent encore attendre. Peut-être que ce sera leur cadeau de Noël…