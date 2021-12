Fullmetal Alchemist, le manga culte d’Hiromu Arakawa, a été brillamment porté à l’écran via l’anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, et devrait bientôt bénéficier d’une adaptation en jeu vidéo mobile. Fullmetal Alchemist Mobile a été annoncé par Square Enix en début d’année mais l’on n’avait encore rien à se mettre sous la dent. Le premier trailer du jeu vient de tomber, et même si l’on ne voit encore rien du gameplay, les cinématiques dévoilées (dont certaines semblent être faites avec le moteur du jeu) sont à tomber à la renverse. C’est beau.

Certes, Square Enix est l’un des maitres de la cinématique (qui ne se souvient pas des superbes cinématiques de la saga des final Fantasy ?), mais faire ce même constat sur un jeu mobile est vraiment rassurant. Fullmetal Alchemist Mobile sera disponible au Japon durant l’été 2022 sur les plateformes iOS et Android.