La collection Neo-Geo ACA s’étoffe toujours plus sur iOS. Après Metal Slug 5, Samurai Shodown IV et Alpha Mission II il y a trois semaines, c’est au tour de Shock Troopers, un petit bijou de l’action dans la veine d’un Ikari Warriors, de débarquer sur nos iPhone (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Jouable jusqu’à deux joueurs, Shock Troopers va à l’essentiel en terme de gameplay : notre combattant façon Rambo remonte de hordes d’ennemis en usant de tout l’arsenal disponible sur la zone de jeu (grenades, lance-flammes, etc.).

C’est direct, sans fioritures aucune, et cela reste pourtant diablement addictif. La version ACA est un peu moins pixellisée que le jeu d’origine (sorti à la fois sur Neo-Geo et en borne d’arcade) mais tout est globalement dans son jus, ce qui n’est pas vraiment un problème pour ce type de jeu. On note toutefois l’ajout de sauvegardes automatiques ainsi que la customisation des contrôles virtuels.