Il n’est pas certain que les fans de la première heure soit particulièrement ravis de l’annonce, mais il faudra bien faire avec. Le studio XD Inc. ainsi que Perfect World (le créateur du Torchlight originel) viennent de dévoiler le premier trailer cinématique de Torchlight Infinite, une nouvelle entrée dans la franchise qui s’annonce assez éloignée du concept de base. Le jeu se déroulera en effet dans unu vastes open world, avec des combats générés aléatoirement, du loot à gogo et un gameplay simplifié lorgnant vers le pur hack’n slash. Le trailer présente quelques uns des personnages jouables et précise le lore spécifique du titre, qui prend place 200 ans après les évènements de Torchlight 2.

Le développement du jeu semble aussi avancer à bons pas, avec une bêta fermée en lige de mire. Les joueurs intéressés peuvent d’ailleurs s’inscrire pour récupérer le sésame de cette bêta… dont la date n’a toutefois pas encore été précisée. On ne va pas se mentir, tout ce ramdam et ces lenteurs autour d’un jeu que l’on pressent taillé pour le free-to-play (voire pour le pay-to-win) ne nous enchantent guère…