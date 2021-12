Les langages de programmation Swift et SwiftUI continuent de progresser fortement dans les binaires d’iOS. Après tout, Apple a plutôt intérêt à montrer le chemin aux développeurs d’apps étant donné que Swift est sa création. Si l’on en croit le développeur iOS Timac, iOS 15 contiendrait 607 binaires développés avec Swift et 114 binaires développés avec SwiftUI, soit une croissance énorme par rapport à iOS 14 (291 binaires Swift et 43 binaires SwiftUI), et encore plus considérable par rapport à iOS 13 (141 binaires Swift et 5 binaires SwiftUI).

Swift est donc bien implanté dans le code et les apps préinstallées d’iOS 15 ; on trouve ainsi désormais du SwiftUI dans Plans, Musique, Podcast, Notes, etc, sachant que Traduire, Raccourcis et d’autres apps tournaient déjà sous SwiftUI.

Malgré la forte progression de Swift dans iOS, Objective-C règne toujours en maitre. Pas moins de 4195 binaires tournent sous Objective-C, soit 89% du total, et 802 binaires sous C++ (17%). Le langage C perd toujours plus de son influence en proportion, avec seulement 8% des binaires sous iOS 15 (365 binaires en C). Au vu de la forte progression de Swift et SwiftUI, C++ pourrait bien rétrograder d’une place avec iOS 16…